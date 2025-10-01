Наводили удари на укріпрайони та блокпости: у Слов’янську та Краматорську викрито інформаторів

Прокурори Донецької обласної прокуратури повідомили про підозру двом жителям Донеччини, які збирали дані про українських військових та передавали їх представникам окупаційних сил.

Слідством встановлено, що восени 2024 року громадянин росії, який понад 30 років мешкав у Слов’янську, погодився співпрацювати з командиром роти мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу так званої «днр». Через Telegram він упродовж восьми місяців передавав дані про перебування українських військових у місті, ситуацію в навколишніх селах та розташування об’єктів цивільної інфраструктури, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

В той самий час мешканця Краматорська завербували через російську соцмережу «Однокласники». Його куратор – учасник розвідувально-штурмового батальйону спецпризначення «днр» – вимагав від нього інформацію про блокпости на в’їздах та виїздах з міста, укріпрайони та мобільні групи протиповітряної оборони ЗСУ. Зібрані дані могли бути використані ворогом для нанесення ракетних та авіаційних ударів, що створювало загрозу мирному населенню.

Протиправну діяльність обох чоловіків викрито та припинено. Слов’янцю інкриміновано несанкціоноване поширення відомостей про розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України), а краматорчанину – державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).











