Сирський: Сили оборони розсікли Добропільський виступ і просунулися до 1400 м

Сили оборони України розсікли так званий “Добропільський виступ” окупантів та роблять усе, аби завдати росіянам максимальних втрат.

За минулу добу було відновлено контроль ще понад 2,2 кв. км української території та проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донеччини. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м, ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати армії РФ за добу склали 80 осіб. Загалом за час контрнаступальної операції звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км.

Загальні втрати росіян на Добропільському напрямку на сьогоднішній ранок становлять близько 3320 осіб, з них безповоротні – 1864.

Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки: