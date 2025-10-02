З російського полону визволили 205 українців: серед них оборонці Маріуполя та ЧАЕС, - ФОТО
Сьогодні, 2 жовтня, відбувся комбінований обмін полоненими. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців.
"Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів. Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському напрямках", - йдеться в повідомленні.
Серед визволених - оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років, найстаршому - 59. Практично усі вони перебували в неволі з 2022 року.
Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд. Отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.