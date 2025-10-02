Рус
  • Викрито дев’ятьох псевдополіцейських з Донеччини: серед них штурмовики «Азовсталі»
Ольга Романова
11:24, 2 жовтня
Надійне джерело

Викрито дев’ятьох псевдополіцейських з Донеччини: серед них штурмовики «Азовсталі»

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру дев’ятьом мешканцям окупованих територій за фактами колабораційної діяльності (ч.7 ст.111-1 КК України). Чотирьом із них додатково інкримінують державну зраду (ч.ч.1,2 ст.111 КК України).

Слідство встановило, що четверо жителів Донецька та Шахтарська після початку окупації обійняли псевдопосади у так званому «мвс днр» — «першого заступника начальника райвідділу – начальника кримінальної поліції», «начальника автогосподарства», «старшого слідчого» та «старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ», повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Вони не лише сприяли утвердженню окупаційного режиму, а й брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України у 2022 році: штурмували меткомбінат «Азовсталь» у складі формувань «Каскад» і «Тайфун», будували інженерні споруди та переправи для пересування російської техніки. За це отримували від окупантів фейкові «нагороди». Також вони проводили фільтраційні заходи, грабували помешкання маріупольців під виглядом обшуків.

Ще п’ятеро підозрюваних працюють у незаконних силових та адміністративних структурах — «управлінні з питань міграції», «поліції», «митниці рф» та «службі судових приставів днр». Деякі з них — колишні українські правоохоронці. Вони контролюють рух громадян через незаконні «кордони», патрулюють вулиці, виконують рішення псевдосудів та допомагають придушувати проукраїнські настрої.

Усіх дев’ятьох оголошено в розшук. Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

#Донеччина #прокуратура #днр #зрадники #Азовсталь #підозра
