На Донеччині розширили зону «довгої» комендантської години

Від 6 жовтня у низці прифронтових громад Донеччини діятиме посилена комендантська година — з 15:00 до 11:00.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, рішення ухвалено у відповідь на звернення командування ОСУВ «Дніпро» та угруповання військ «Схід».

Обмеження стосуються населених пунктів Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад.

Також «довга» комендантська година запроваджується у селах Званівської громади (Званівка, Переїзне, Кузьминівка), у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, а також у містах і селах Добропільської громади — Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку та Ганнівці.

Як зазначають в ОВА, усі ці території розташовані в межах 10-кілометрової зони від лінії фронту та щодня зазнають ворожих обстрілів.