За добу захисники України знищили 970 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 окупантів. Знищено один танк ворога, бойову броньовану машину, РСЗВ, 13 артилерійських систем та 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Про це інформує Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1113430 (+970) осіб

танків – 11225 (+1) од

бойових броньованих машин – 23297 (+1) од

артилерійських систем – 33413 (+13) од

РСЗВ – 1514 (+1) од

засоби ППО – 1222 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66093 (+273)

крилаті ракети – 3793 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63325 (+44)

спеціальна техніка – 3970 (+0).

Ольга Романова редактор