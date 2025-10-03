Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 35 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще чотири поранено

За 2 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення. Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 363 людини, у тому числі 16 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 багатоповерхівки та адмінбудівлю. Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 3 будинки. У Слов'янську зруйновано господарчу споруду, пошкоджено 3 виробничі приміщення. У Краматорську пошкоджено триповерхівку та 2 вантажівки. У Новодонецькому пошкоджено 3 адмінбудівлі і 9 будинків, згоріло 5 автівок; в Іверському пошкоджено 2 нежитлові приміщення; у Спасько-Михайлівці — будинок, вантажівку і комбайн. У Райському Дружківської громади поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 автівки. Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор