Дев’ятьом псевдодепутатам «днр» повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури вісьмом чоловікам та одній жінці заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідство встановило, що двоє чинних депутатів Новоазовської міської ради та Дебальцівської міської організації Народної партії у 2023 році перейшли на бік ворога. Один з них увійшов до так званої «новоазовської муніципальної ради днр» від партії «кпрф», інший – до «дебальцівської міськради днр» від «лдпр», повідомляє Донецька обласна прокуратура.

У той самий період до складу окупаційної адміністрації приєднались ще семеро осіб. Четверо з них отримали «мандати» у псевдорадах «днр» Єнакієвого, Харцизька, Тореза та Макіївки, двоє – у «шахтарській» та «єнакієвській муніципальних радах». Один із підозрюваних став головою так званої «народної ради днр».

Частина фігурантів обійняли «керівні посади»: один очолив «харцизьку міську раду», інший – фракцію «єдиної росії» у «парламенті днр» та увійшов до «комітету з питань правопорядку».

Крім того, серед підозрюваних – «депутат шахтарської ради», який є членом «комітету з управління муніципальної власності та земельних відносин». У Торезі один із фігурантів виконує обов’язки «голови» місцевої псевдоадміністрації. А жінка з Макіївки, обрана від партії «нові люди», стала «секретарем комітету із соціальної підтримки».

Усі дев’ятеро сприяли утвердженню окупаційного режиму: ухвалювали незаконні «рішення», організовували зустрічі з місцевими мешканцями, взаємодіяли з військовими формуваннями РФ, брали участь у пропаганді та розпоряджалися ресурсами захоплених громад.

Фігурантів оголошено в розшук. Досудове розслідування триває. Його здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.