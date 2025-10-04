Рус
Ольга Романова
редактор
09:07, 4 жовтня
Надійне джерело

На Донеччині через обстріли без світла залишилися Дружківка, Костянтинівка та частково Краматорськ

На Донеччині через обстріли без світла залишилися Дружківка, Костянтинівка та частково Краматорськ

Увечері 3 жовтня була частково знеструмлена Донецька область.

Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, без світла залишилися вся Дружківка, а ще - Костянтинівка і деякі райони Краматорська.

«Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика. Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати», - додав Філашкін.

Він зазначив, що як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання.

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Дружківка #Костянтинівка #світло
Ольга Романова
редактор
