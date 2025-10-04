09:07, 4 жовтня
На Донеччині через обстріли без світла залишилися Дружківка, Костянтинівка та частково Краматорськ
Увечері 3 жовтня була частково знеструмлена Донецька область.
Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, без світла залишилися вся Дружківка, а ще - Костянтинівка і деякі райони Краматорська.
«Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика. Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати», - додав Філашкін.
Він зазначив, що як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання.
