На Донеччині Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка знову з електрикою.

Енергетики в найкоротші терміни усунули всі наслідки вчорашнього обстрілу і повернули електропостачання в оселі 92 тисяч сімей на Донеччині, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Працюючи у нелюдських умовах, під постійною загрозою постійних обстрілів, фахівці зробили все можливе, щоб наші люди отримувати мати базові комунальні послуги.