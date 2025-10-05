Рус
Ольга Романова
редактор
10:21, 5 жовтня

Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка знову з електрикою

На Донеччині Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка знову з електрикою.

Енергетики в найкоротші терміни усунули всі наслідки вчорашнього обстрілу і повернули електропостачання в оселі 92 тисяч сімей на Донеччині, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Працюючи у нелюдських умовах, під постійною загрозою постійних обстрілів, фахівці зробили все можливе, щоб наші люди отримувати мати базові комунальні послуги.

#Доннеччина #Краматорськ #Дружківка #Констянтинівка
