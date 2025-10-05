10:21, 5 жовтня
Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка знову з електрикою
На Донеччині Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка знову з електрикою.
Енергетики в найкоротші терміни усунули всі наслідки вчорашнього обстрілу і повернули електропостачання в оселі 92 тисяч сімей на Донеччині, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Працюючи у нелюдських умовах, під постійною загрозою постійних обстрілів, фахівці зробили все можливе, щоб наші люди отримувати мати базові комунальні послуги.
