У Слов’янську продавчиня передавала окупантам дані про ЗСУ: їй загрожує довічне ув’язнення

У січні 2025 року продавчиня – відвідувачка проросійських інтернет-пабліків налагодила контакт зі співробітницею міністерства оборони рф.

Маючи стійке бажання допомогти ворогу наблизитись до Слов’янська, жінка почала надавати новій знайомій в Telegram дані воєнного характеру, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Упродовж 4 місяців так звана агентка надсилала представниці ворожого відомства, безпосередньо відповідального за збройну агресію проти України, окупацію територій і численні воєнні злочини, інформацію про розташування підрозділів Сил оборони у місті. Також повідомляла про оперативну ситуацію в сусідніх населених пунктах.

У текстових повідомленнях вона розкрила локації особового складу українських захисників. Крім того, зазначила один з об’єктів як штаб ЗСУ. Діючи на шкоду власній країні, жінка акцентувала увагу на маршрутах руху військової техніки та місцезнаходженні будівель, що відносяться до цивільної інфраструктури, зокрема, медичного закладу. Після обстрілів активно звітувала про наслідки влучань.

Її протиправні дії припинили правоохоронці. Прокурори Донецької обласної прокуратури повідомили їй про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Їй загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення, з конфіскацією майна.