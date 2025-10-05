Рус
  • У Словʼянську росіяни скинули авіабомби на житлові будинки: шестеро поранених, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:34, 5 жовтня
Надійне джерело

У Словʼянську росіяни скинули авіабомби на житлові будинки: шестеро поранених, - ФОТО

У Словʼянську росіяни скинули авіабомби на житлові будинки: шестеро поранених, - ФОТО

Російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру на Донеччині. Увечері 4 жовтня, близько 22:40, армія рф завдала удару по Словʼянську, скинувши авіабомби ФАБ-250 із УМПК.

Один із боєприпасів влучив у багатоквартирний житловий будинок, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

У Словʼянську росіяни скинули авіабомби на житлові будинки: шестеро поранених, - ФОТО, фото-1

У результаті вибуху поранення різного ступеня тяжкості дістали шестеро мирних жителів — дві жінки віком 60 і 70 років, троє чоловіків 31, 41 і 57 років, а також неповнолітній хлопець. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, порізи, забої, переломи. Усі отримали необхідну медичну допомогу.

У Словʼянську росіяни скинули авіабомби на житлові будинки: шестеро поранених, - ФОТО, фото-2

Вибуховою хвилею у місті пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, понад 20 автомобілів, фасади магазинів і кафе. Наразі фахівці уточнюють масштаби руйнувань.

У Словʼянську росіяни скинули авіабомби на житлові будинки: шестеро поранених, - ФОТО, фото-3

За процесуального керівництва Словʼянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Прокурори продовжують фіксувати наслідки чергового воєнного злочину рф проти цивільного населення.

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
