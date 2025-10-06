Рус
  • У Донецьку через скид каналізації загинули понад 15 тисяч риб: окупаційна «прокуратура» порушила справу
Ольга Романова
редактор
11:56, 6 жовтня

У Донецьку через скид каналізації загинули понад 15 тисяч риб: окупаційна «прокуратура» порушила справу

На тимчасово окупованій території Донеччини зафіксовано масову загибель риби.

У червні цього року в ставку селища Тепличне, розташованому в Будьоннівському районі Донецька, виявили понад 15 тисяч мертвих особин риби.  Як повідомляє так звана «прокуратура днр», причиною екологічного лиха став скид неочищених каналізаційних стоків у річку Богодухівку.

У Донецьку через скид каналізації загинули понад 15 тисяч риб: окупаційна «прокуратура» порушила справу, фото-1

Відходи потрапили до водойми через недбалість працівників підприємства «Вода Донбасу», які допустили забруднення води побутовими стічними водами. Після проведення перевірки окупаційні правоохоронці заявили про «порушення кримінальної справи» за фактом масової загибелі водних біоресурсів.

#Донецьк #риба #стоки
Ольга Романова
редактор
