На Донеччині ЗСУ вперше знищили російський наземний робот, - ВІДЕО

Українські захисники 7-ого корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ вперше ліквідували російський наземний роботизований комплекс на передовій.

Про інцидент повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Там зазначили, що ворог застосував новий тип техніки, який раніше фіксувався лише в окремих районах Східного фронту, повідомляє «Мілітарний».

Йдеться про російський наземний роботизований тактичний комплекс «Кур’єр» (НРТК), оснащений автоматичним гранатометом АГС-17. За задумом окупантів цей робот мав вести вогонь по укріплених позиціях і здійснювати розвідку без безпосередньої участі людини.

Однак українські воїни перехопили ініціативу. Як повідомили у формуванні, виявити та знищити техніку вдалося силам безпілотних систем 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

«Під час патрулювання наші дрони зафіксували рухомий об’єкт, який не схожий на звичайну бронетехніку. Після додаткової розвідки стало зрозуміло, що це наземний робот ворога. Було ухвалено рішення знищити його ударним FPV-дроном», — зазначили в корпусі.

За словами військових, окупанти дистанційно спрямували НРТК на відкриту рівнинну ділянку, сподіваючись, що він зможе обстріляти українські позиції з безпечної відстані. Проте техніка не встигла відкрити вогонь — оператори FPV-дронів влучно уразили її з першої спроби.

Знищений «Кур’єр» пересувався на гусеничній платформі з електродвигунами, що дозволяє йому діяти майже безшумно. Така конструкція робить машину малопомітною, але водночас уразливою до радіоелектронного впливу.

Комплекс обладнаний курсовою та поворотною оглядовими камерами, що забезпечують огляд і наведення на ціль у режимі реального часу. Управління здійснюється через радіоканал із дальністю до 10 км залежно від умов місцевості.

Російські НРТК є частиною експериментальних програм з автоматизації сухопутних операцій. Проте їхня ефективність на реальному фронті залишається сумнівною — система вразлива до перешкод, має обмежений запас енергії й легко уразлива для FPV-дронів.