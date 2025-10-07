ЗСУ зірвали російський штурм Костянтинівки: окупанти втратили танки та БМП, - ВІДЕО

Російські війська здійснили невдалу спробу прориву у місто Костянтинівка (Донецька обл.), скориставшись погіршенням погодних умов.

У наступі противник застосував важку бронетехніку — танки, БМП, БМД та МТ-ЛБ, повідомляє «Мілітарний».

За даними українських підрозділів, атаку зупинили спільними діями сил оборони. Зокрема, підрозділ «Фенікс» завдав серії ударів FPV-дронами по техніці противника ще на етапі формування штурмових груп.

Після перших уражень ударна група «Фенікса» разом із важкими дронами-бомбардувальниками знищила бронетехніку, що зупинилася на відкритих ділянках місцевості.

У результаті бою знищено один танк, дві броньовані бойові машини та одну БМП. Уражено три танки, чотири бронемашини, одну БМД і одну МТ-ЛБ. Крім того, українські військові виявили та знищили ворожу гармату, з якої противник прикривав наступ бронегруп.

Завдяки злагодженим діям українських підрозділів ворог не просунувся вперед. Ситуація в районі Костянтинівки перебуває під повним контролем Сил оборони України, повідомили в підрозділі «Фенікс».





