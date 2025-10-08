Рус
  • На Донеччині засуджено до довічного зрадницю: передала окупантам координати своєї проукраїської куми - жінка загинула після обстрілу
Ольга Романова
редактор
10:52, Вчора
Надійне джерело

На Донеччині засуджено до довічного зрадницю: передала окупантам координати своєї проукраїської куми - жінка загинула після обстрілу

На Донеччині до довічного позбавлення волі засуджено жінку, яка передавала російським окупантам розвіддані про українських військових і закликала до обстрілів мирних територій Покровського району.

Слідством встановлено, що у 2023 році мешканка селища Курахівка добровільно співпрацювала з ворогом. Вона збирала інформацію про місця проживання українських військових, розташування артилерійських позицій та техніки ЗСУ. Отримані дані передавала своєму сину — військовослужбовцю російської армії, який воював проти України. Той, у свою чергу, надсилав відомості представнику фсб рф, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Жінка також передала координати будинку своєї куми, яка підтримувала Україну. У серпні 2023 року за переданими нею розвідданими російські війська обстріляли населений пункт із артилерії. Внаслідок атаки було поранено двох цивільних, а 59-річна жінка загинула під завалами власного дому. 

Під час спілкування агентка не приховувала своїх антиукраїнських поглядів, дякувала окупантам за обстріли й цинічно називала загиблих мирних мешканців «втратами». Керівник Донецької обласної прокуратури у суді довів її вину у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Суд призначив найвищу міру покарання — довічне позбавлення волі. Засуджена провину не визнала й очікувала вироку під вартою.

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
