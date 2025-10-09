Військові, які пройшли полон, щомісячно отримуватимуть 50 тисяч гривень: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 13627, який передбачає щомісячну виплату у розмірі 50 тисяч гривень для військовослужбовців, звільнених з полону, а також для тих, хто потребує стаціонарного лікування понад 30 днів.

Ініціативу підтримали 244 народних депутати. Про це йдеться на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, щомісячні виплати надаватимуться протягом перших трьох місяців лікування. Крім того, законопроєкт спрощує процедуру отримання довідок про травми чи захворювання, отримані під час перебування в полоні, аби мінімізувати бюрократичні труднощі та неоднозначне трактування норм.

Нардепка від партії Слуга народу Анна Пуртова уточнила Суспільному, що виплати — це додаткова фінансова підтримка. У 50 тисяч на місяць, допоки військові проходять лікування стаціонарно.