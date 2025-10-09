Рус
  Росіяни підірвали аміакопровід на Донеччині
22:50, Вчора
Росіяни підірвали аміакопровід на Донеччині

Росіяни підірвали аміакопровід на Донеччині

У Донецькій області пошкоджена лінійна частина магістрального аміакопроводу “Тольятті—Одеса” між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади.

Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

“Спостерігається білий дим — це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів”, - йдеться у повідомленні.

В ОВА наголосили, що транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року, життю людей нічого не загрожує.  Місце обстрілу обстежити неможливо, оскільки це тимчасово окупована територія. Вітер південно-східний, до 5 м/с; поширення хмари відбувається у напрямку Дружківки, можливий запах.

“Причин для надмірної реакції немає. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі — це превентивний крок. Офіційні служби інформуватимуть про зміни”, - підсумували в ОВА.

#Донеччина #аміакопровод
