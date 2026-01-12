Тато не дожив до першого дня доньки: сестра просить нагородити Героя України
Донька залишилася без тата. Загиблого бійця Сергія Жимела просять відзначити Героєм України.
В офіційному інтернет-представництві Президента України триває збір підписів за петицію про присвоєння звання Героя України старшому сержанту Сергію Жимелі. Ініціаторка звернення — його сестра Юлія Расюк. Петиція опублікована 16 грудня 2025 року. На момент публікації підписали її 3154 громадянина з 25 000 необхідних.
Хто був Сергій Жимела
Сергій Жимела народився 3 жовтня 1993 року. Старший сержант служив командиром відділення БПЛА у 65-й окремій механізованій бригаді підрозділу "Роніни". Загинув 24 листопада 2025 року у смт Новоданилівка Запорізької області під час бойового завдання з оборони незалежності України.
Він залишив після себе донечку, якій було лише 8 місяців, дружину, матір та сестру. Юлія Расюк описує брата як тиху, скромну людину, яка завжди ставила інших на перше місце.
«Він ніколи не скаржився і не розповідав про жахи війни. Коли йому казали, який він хороший, він відповідав лише: „Звичайний“ — але він таким не був», — зазначає сестра.
Відданість Україні та служба
Сергій пішов до війська з першого дня повномасштабного вторгнення. Він міг залишитися вдома через проблеми зі здоров’ям — травму хребта та порушення зору, але не міг стояти осторонь. Ще у 2012 році він мріяв стати офіцером, і жодні відмови не зупинили його.
За словами сестри, Сергій часто повторював:
«Якщо всі підуть із ЗСУ — то хто тоді буде захищати державу?»
«Я ніколи не кину своїх побратимів».
Він залишався з побратимами до останнього дня свого життя.
Де служив і чим відзначився
Сергій пройшов бойові навчання у Великій Британії у 2023 році в рамках операції «ІНТЕРФЛЕКС» для підготовки сержантського складу державного рівня.
В Україні він отримав численні нагороди:
- Відзнака «За вірну службу» ІІІ ступеня (2022)
- «Козацький хрест за бойові заслуги» (2025)
- «Золотий хрест» (2025)
- Відзнака «За збережене життя» (2025)
- Орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно, 2025)
Звернення сестри
Юлія Расюк просить Президента присвоїти Сергію Жимела звання Героя України. Вона підкреслює:
«Це не просто нагорода. Це символ вдячності держави людині, яка віддала за неї все. І знак пам’яті для його донечки, яка має знати, що її тато був Героєм не лише для родини — а для всієї України».
За її словами, Сергій ніколи не прагнув нагород, він просто робив те, що вважав правильним. Саме такі люди, наголошує сестра, і є справжніми Героями України.
Підтримати петицію
Збір підписів триває, залишилося 71 день. Петицію можна підтримати на офіційному сайті Президента України після авторизації.