Тато не дожив до першого дня доньки: сестра просить нагородити Героя України

Донька залишилася без тата. Загиблого бійця Сергія Жимела просять відзначити Героєм України.

В офіційному інтернет-представництві Президента України триває збір підписів за петицію про присвоєння звання Героя України старшому сержанту Сергію Жимелі. Ініціаторка звернення — його сестра Юлія Расюк. Петиція опублікована 16 грудня 2025 року. На момент публікації підписали її 3154 громадянина з 25 000 необхідних.

Хто був Сергій Жимела

Сергій Жимела народився 3 жовтня 1993 року. Старший сержант служив командиром відділення БПЛА у 65-й окремій механізованій бригаді підрозділу "Роніни". Загинув 24 листопада 2025 року у смт Новоданилівка Запорізької області під час бойового завдання з оборони незалежності України.

Він залишив після себе донечку, якій було лише 8 місяців, дружину, матір та сестру. Юлія Расюк описує брата як тиху, скромну людину, яка завжди ставила інших на перше місце.

«Він ніколи не скаржився і не розповідав про жахи війни. Коли йому казали, який він хороший, він відповідав лише: „Звичайний“ — але він таким не був», — зазначає сестра.

Відданість Україні та служба

Сергій пішов до війська з першого дня повномасштабного вторгнення. Він міг залишитися вдома через проблеми зі здоров’ям — травму хребта та порушення зору, але не міг стояти осторонь. Ще у 2012 році він мріяв стати офіцером, і жодні відмови не зупинили його.

За словами сестри, Сергій часто повторював:

«Якщо всі підуть із ЗСУ — то хто тоді буде захищати державу?» «Я ніколи не кину своїх побратимів».

Він залишався з побратимами до останнього дня свого життя.

Де служив і чим відзначився

Сергій пройшов бойові навчання у Великій Британії у 2023 році в рамках операції «ІНТЕРФЛЕКС» для підготовки сержантського складу державного рівня.

В Україні він отримав численні нагороди:

Відзнака «За вірну службу» ІІІ ступеня (2022)

«Козацький хрест за бойові заслуги» (2025)

«Золотий хрест» (2025)

Відзнака «За збережене життя» (2025)

Орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно, 2025)

Звернення сестри

Юлія Расюк просить Президента присвоїти Сергію Жимела звання Героя України. Вона підкреслює:

«Це не просто нагорода. Це символ вдячності держави людині, яка віддала за неї все. І знак пам’яті для його донечки, яка має знати, що її тато був Героєм не лише для родини — а для всієї України».

За її словами, Сергій ніколи не прагнув нагород, він просто робив те, що вважав правильним. Саме такі люди, наголошує сестра, і є справжніми Героями України.

Підтримати петицію

Збір підписів триває, залишилося 71 день. Петицію можна підтримати на офіційному сайті Президента України після авторизації.