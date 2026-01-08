Рус
Ольга Романова
редактор
16:21, 8 січня

Жительку прифронтової Дружківки засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду

Суд визнав винною жительку прифронтової Дружківки у державній зраді та призначив їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що жінка співпрацювала з фсб російської федерації та передавала ворогу розвідувальну інформацію про українських військових. Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у лютому 2025 року продавчиня, уродженка Таганрогу, відгукнулася на пропозицію співробітника фсб рф, який зв’язався з нею через месенджер Telegram, представившись «земляком». Він запропонував жінці збирати та передавати інформацію про перебування українських військовослужбовців у місті.

Упродовж березня–червня засуджена виконувала завдання куратора, випитуючи дані у відвідувачів магазину. Вона передавала відомості про військову техніку, зокрема важке озброєння, місця запуску безпілотників, а також координати об’єктів цивільної інфраструктури. Крім того, жінка інформувала представника ворожої спецслужби про наслідки обстрілів, надсилаючи схеми та скриншоти з Google Maps.

Факти свідомої допомоги ворогу були задокументовані правоохоронцями. У липні 2025 року інформаторку затримали. Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. До набрання вироком законної сили жінка перебувала під вартою у слідчому ізоляторі.

