На Донеччині дрони ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію «Витязь», - ФОТО
Сили оборони України завдали удару по російській радіолокаційній станції (РЛС) 50Н6Е зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-350 «Витязь».
Фото опублікував Telegram-канал «Досьє Шпиона», однак він помилково ідентифікував цю РЛС як 9С32 зі складу ЗРК С-300В, повідомляє «Мілітарний».
Удар було здійснено в Донецькій області за допомогою двох безпілотників, після чого на радарі спалахнула пожежа. Ймовірно, 50Н6Е уразили бійці батальйону Asgard 412-ї бригади безпілотних систем Nemesis.
