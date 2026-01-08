Рус
Ольга Романова
редактор
19:35, 8 січня

На Донеччині дрони ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію «Витязь», - ФОТО

Сили оборони України завдали удару по російській радіолокаційній станції (РЛС) 50Н6Е зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-350 «Витязь».

Фото опублікував Telegram-канал «Досьє Шпиона», однак він помилково ідентифікував цю РЛС як 9С32 зі складу ЗРК С-300В, повідомляє «Мілітарний».

На Донеччині дрони ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію «Витязь», - ФОТО

Удар було здійснено в Донецькій області за допомогою двох безпілотників, після чого на радарі спалахнула пожежа. Ймовірно, 50Н6Е уразили бійці батальйону Asgard 412-ї бригади безпілотних систем Nemesis.

#Донеччина #ЗСУ #дрони #окупанти #РЛСВитязь
