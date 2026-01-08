Сирський: Північна частина Покровська залишається під контролем ЗСУ

Обстановка на Покровському напрямку залишається найскладнішою – тут щодня відбувається близько пів сотні бойових зіткнень, проте північна частина Покровська наразі під контролем Збройних сил України.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Генштаб.

Головком розповів, що працював у військових частинах, які виконують бойові завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Противник намагається збільшувати тиск на наші оборонні позиції, перекидає додаткові резерви та шукає можливості для просування, зокрема через інфільтраційні дії й постійні штурми. Наші війська докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування противника та знищити його особовий склад і техніку. Північна частина Покровська під нашим контролем. Зупиняємо противника в Мирнограді. Ведемо активну оборону", - наголосив Сирський.

За результатами доповідей на місцях головком уточнив завдання командирам армійських корпусів і бригад.