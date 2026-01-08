Керівник поліції Донеччини, виходець з Луганщини, став головою Чернівецької ОВА

Начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області Руслана Осипенка призначено головою Чернівецької обласної військової адміністрації.

Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 8 січня.

Руслан Осипенко народився 5 серпня 1978 року в Артемівську Луганської області (нині — Кипуче). В органах внутрішніх справ працює з 1996 року.

У 2020 році він обіймав посаду заступника начальника кримінальної поліції Черкаської області. З жовтня 2021 року виконував обов’язки начальника Національної поліції в Херсонській області.

У листопаді 2021 року Руслана Осипенка було призначено керівником Національної поліції Донецької області. Нині він очолив Чернівецьку обласну військову адміністрацію.