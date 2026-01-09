Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1030 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1030 окупантів. Знищено 5 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 90 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб

танків – 11 526 (+5) од.

бойових броньованих машин – 23 882 (+8) од.

артилерійських систем – 35 892 (+18) од.

РСЗВ – 1 596 (+0) од.

засоби ППО – 1 269 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687) од.

крилаті ракети – 4 137 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 426 (+90) од.

спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор