09:10, 9 січня
За добу захисники України знищили 1030 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1030 окупантів.
Знищено 5 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 90 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб
- танків – 11 526 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 882 (+8) од.
- артилерійських систем – 35 892 (+18) од.
- РСЗВ – 1 596 (+0) од.
- засоби ППО – 1 269 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687) од.
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 426 (+90) од.
- спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.
