На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено
За 8 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 115 людей, у тому числі 16 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Шахівській громаді зруйновано 5 будинків: 3 у Кучеревому Яру і 2 у Торецькому. У Добропіллі поранено людину.
Краматорський район. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено 3 будинки, у Самійлівці — 2 нежитлові приміщення та авто. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та адмінбудівлю.
Бахмутський район. У Сіверській громаді пошкоджено 2 будинки: у Різниківці та Свято-Покровському.
