Російський дрон влучив у приватний будинок у Дружківці, - ФОТО

У місті Дружківка на Донеччині російський ударний безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. Унаслідок атаки загорілися покрівля та перекриття оселі.

Рятувальники ліквідували пожежу, працюючи в умовах постійної загрози повторних ударів з боку ворога. Завдяки оперативним діям вогонь вдалося швидко загасити та не допустити його поширення, повідомляє ДСНС України.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.