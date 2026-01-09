10:48, 9 січня
Російський дрон влучив у приватний будинок у Дружківці, - ФОТО
У місті Дружківка на Донеччині російський ударний безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. Унаслідок атаки загорілися покрівля та перекриття оселі.
Рятувальники ліквідували пожежу, працюючи в умовах постійної загрози повторних ударів з боку ворога. Завдяки оперативним діям вогонь вдалося швидко загасити та не допустити його поширення, повідомляє ДСНС України.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
