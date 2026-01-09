Стічні води на вулицях окупованого міста: мешканці Луганська вимагають ремонту аварійного колектора

У тимчасово окупованому Луганську в районі городка заводу ОР на 10-му кварталі вже понад рік тривають проблеми з каналізацією.

Стічні води регулярно проривають у різних місцях, затоплюючи прилеглу територію, однак комунальні служби не спроможні усунути аварію остаточно. Про це місцеві мешканці повідомили «Реальній газеті».

За словами луганчан, каналізація тече неподалік від нещодавно облаштованого скверу. В одному з будинків фекальними стоками затопило бомбосховище, а забруднені води виходять на тротуари та проїжджу частину. У теплу пору року люди скаржаться на сильний сморід і антисанітарію, взимку ж стоки замерзають просто на вулиці.

Мешканці розповідають, що аварійні бригади викликають постійно, однак чекати на приїзд доводиться по 8–10 днів. Після тимчасового ремонту каналізацію знову прориває вже в іншому місці. Комунальники пояснюють ситуацію браком працівників і тим, що на все місто працює лише одна аварійна бригада.

Зневірившись у роботі служб, жителі розмістили оголошення із закликом до сусідів масово телефонувати в «Луганськводу» та аварійні служби, а також писати скарги через постійно забиті й зношені каналізаційні труби.

Луганчани зазначають, що звернення до місцевих пропагандистських медіа не дають результату, тому вони вирішили повідомити про проблему українське видання, сподіваючись, що публічний розголос змусить комунальні служби діяти.

“У нас тут щось рухається тільки тоді, якщо на підконтрольній території напишуть, тому сподіваємося, що прочитають і вживуть заходів”, — говорять місцеві.

Також вони додають, що проблеми з каналізацією в Луганську не тільки в їхньому районі:

“Квартал Комарова теж залило гівном, воно замерзло, машини не могли виїхати. У нас три стани: гівно тече, гівно засохло і гівно замерзло”, -— каже луганчанка.





