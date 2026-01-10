Надійне джерело

За добу захисники України знищили 880 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 880 російських загарбників. Також знищили чотири ворожі танки, автомобільну техніку та артилерійські системи. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб,

танків – 11 530 (+4) од.

бойових броньованих машин – 23 882 (+0) од.

артилерійських систем – 35 908 (+16) од.

РСЗВ – 1 597 (+1) од.

засоби ППО – 1 269 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653) од.

крилаті ракети – 4 155 (+18) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 510 (+84) од.

спеціальна техніка – 4 039 (+2) од. Дані уточнюються.

Ольга Романова редактор