Ольга Романова
редактор
10:31, 10 січня
На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще двох поранено

За 9 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Зеленому. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 150 людей, у тому числі 35 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти. У Білозерському зруйновано п'ятиповерхівку, пошкоджено 8 багатоповерхівок.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 11 приватних будинків, 4 автомобілі, лінії електропередач та газогін. У Зеленому Олександрівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків і лінію електропередач. У Дружківці пошкоджено 3 будинки; у Кіндратівці поранено людину.

Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Ольга Романова
редактор
