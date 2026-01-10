Рус
Ольга Романова
редактор
10:51, 10 січня
Надійне джерело

Російські війська завдали удару по Краматорському району на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

За попередньою інформацією, у селі Зелене ворожий снаряд зруйнував приватний житловий будинок. Унаслідок удару загорілися будівельні конструкції, повідомляє ДСНС України.

Російські війська обстріляли Краматорський район: загинула жінка, є поранений, - ФОТО, фото-1

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки 1958 року народження. Також повідомляється про ще одного пораненого мирного жителя.

Російські війська обстріляли Краматорський район: загинула жінка, є поранений, - ФОТО, фото-2

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану постраждалого уточнюється.

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
