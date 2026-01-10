На окупованій Донеччині дрони СБС уразили три підстанції, - ВІДЕО

У пʼятницю, 9 січня, 1-й центр сил безпілотних систем (СБС) за допомогою дронів уразив три підстанції на тимчасово окупованій території України.

Першою уразили підстанцію (ПС) «Зоря» 330/110 кВ у селі Андріївка Донецької області. Зафіксовано приліт трьох дронів, після чого виникла пожежа. Відео опублікував командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Ця підстанція забезпечує перетворення та розподіл електроенергії між магістральними мережами 330 кВ та регіональними мережами 110 кВ.

Другою атакували тягову підстанцію (ТПС) «Волноваха-тягова». Для її ураження також використали три дрони.

Станція забезпечує електропостачання контактної мережі для руху електровозів та поїздів, перетворюючи високовольтну електроенергію з магістральних мереж у напругу, придатну для залізничного транспорту.