Ольга Романова
редактор
11:58, 10 січня

Окупована Волноваха залишилася без світла: після нічної атаки зупинилося залізничне сполучення з Донецьком

У ніч на 10 січня в тимчасово окупованій Волновасі та частині Волноваського району пролунала серія вибухів, що призвела до масштабних перебоїв у роботі критичної інфраструктури.

Внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів місто Волноваха та низка прилеглих населених пунктів залишилися без електропостачання. Як повідомляє видання Волноваха.City, місцеві жителі чули щонайменше чотири потужні вибухи, після яких у житлових кварталах зникло світло. За інформацією керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, удар припав по ключовій електропідстанції у селищі Зоря.

Пошкодження призвело до повного знеструмлення Волновахи та більшої частини району, зупинки залізничного сполучення між окупованими Донецьком і Волновахою, а також порушень у роботі систем зв’язку.

Окупаційні диспетчерські служби підтвердили аварійні відключення електроенергії у Волновасі, Хлібодарівці, Златоустівці, Веселому, Затишному, Голубицькому та Малинівці. Представники окупаційної адміністрації заявляють про проведення ремонтних робіт, однак терміни відновлення електропостачання не називають.

Складна ситуація склалася і в медичних закладах. За повідомленнями з місцевих чатів, станція переливання крові потребує пального для генераторів, аби забезпечити безперебійну роботу холодильного обладнання зі запасами крові. Попри наданий генератор, питання стабільного постачання пального залишається невирішеним.

Крім Волноваського району, влучання зафіксовані й в інших окупованих регіонах. Зокрема, у Бердянську повідомляють про пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, а в Мелітопольському районі — про удари по місцях базування особового складу окупаційних військ.



#Донеччина #Волноваха #обстріл #знеструмлення
Ольга Романова
редактор
