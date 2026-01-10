Рус
Ольга Романова
редактор
15:58, 10 січня
Надійне джерело

Російські війська скинули авіабомбу на Слов’янськ: поранено семеро цивільних, зруйновані будинки

Сьогодні, 10 січня російські окупаційні війська завдали авіаудару по прифронтовому Слов’янську на Донеччині. По місту було скинуто авіаційну бомбу ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК). Влучання зафіксовано в районі щільної житлової забудови.

Унаслідок атаки поранення отримали семеро мирних жителів: п’ятеро чоловіків віком 37, 49, 54, 56 і 58 років, а також жінки 34 та 70 років. У постраждалих діагностували вибухові травми, рублені, рвані й різані рани, струс головного мозку та забої. Усім пораненим надано необхідну медичну допомогу, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Російські війська скинули авіабомбу на Слов’янськ: поранено семеро цивільних, зруйновані будинки, фото-1

Вибухом пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, магазин, гараж, а також легковий автомобіль. Прокурори фіксують наслідки чергового удару по цивільному населенню з боку збройних сил рф. За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Російські війська скинули авіабомбу на Слов’янськ: поранено семеро цивільних, зруйновані будинки, фото-2
