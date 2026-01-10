Рус
Ольга Романова
редактор
12:26, 10 січня

Російський дрон атакував велосипедиста у Костянтинівці

Сьогодні, 10 січня, російська армія атакувала безпілотником цивільного чоловіка, який їхав на велосипеді у Костянтинівці на Донеччині.

Ворог завдав прицільного удару FPV-дроном по велосипедисту, який рухався на околиці Костянтинівки. Про це повідомляє начальник МВА Сергій Горбунов у Facebook.

"Тілесні ушкодження отримав мешканець Дружківської громади, який у момент атаки рухався на велосипеді", – повідомив Сергій Горбунов.

Начальник МВА наголошує, що перебування цивільних мешканців на відкритих ділянках доріг або пересування трасами в Костянтинівці та громаді є "смертельно небезпечними".

#Донеччина #Костянтинівка #дрон #велосипедист
Ольга Романова
редактор
