Російський дрон атакував велосипедиста у Костянтинівці
Сьогодні, 10 січня, російська армія атакувала безпілотником цивільного чоловіка, який їхав на велосипеді у Костянтинівці на Донеччині.
Ворог завдав прицільного удару FPV-дроном по велосипедисту, який рухався на околиці Костянтинівки. Про це повідомляє начальник МВА Сергій Горбунов у Facebook.
"Тілесні ушкодження отримав мешканець Дружківської громади, який у момент атаки рухався на велосипеді", – повідомив Сергій Горбунов.
Начальник МВА наголошує, що перебування цивільних мешканців на відкритих ділянках доріг або пересування трасами в Костянтинівці та громаді є "смертельно небезпечними".
