Протикорабельна ракета «Нептун», дрони та спалахи біля аеродрому: ніч потужних вибухів у Мелітополі та Бердянську

Увечері 9 січня та в ніч на 10 січня в тимчасово окупованому Мелітополі, Мелітопольському районі та Бердянську фіксувалася серія потужних вибухів, тривог і незвичайних звуків.

Окупаційна влада оголошувала загрозу удару протикорабельною ракетою «Нептун», а також масову атаку безпілотників, повідомляє РІА Південь.

Тривога по «Нептуну» і вибухи в Мелітополі та Бердянську

Близько 21:36 окупаційні джерела повідомили про ракетну тривогу, пов'язану з можливим застосуванням протикорабельної ракети «Нептун». Приблизно до 22:00 мешканці Мелітополя та Бердянська почули вибухи.

скрін мелітопольського пабліку

У Бердянську епіцентр звуків, за повідомленнями місцевих жителів, знаходився в районі порту. У Мелітополі офіційно «прильотів» не визнали, проте вибухи і гул були чутні в різних частинах міста і району.

Спалахи біля аеродрому і дивний гул

Після півночі в Мелітополі та прилеглих населених пунктах знову оголосили тривогу — вже через безпілотники. Жителі повідомляли про яскраві спалахи в районі мелітопольського аеродрому, тривалий гул і характерні звуки, не схожі на звичайну роботу ППО. У місті після серії вибухів і автоматних черг стало сильно скакати напруга.

«Гул стояв такий, що вікна затремтіли. Потім — спалахи з боку аеродрому», — розповіла мешканка одного з мікрорайонів Мелітополя.

«Звуки якісь зовсім нові, раніше таких не було. Спочатку дзижчало, потім — глухі бахи», — каже інший городянин.

скрін мелітопольський паблік

скрін мелітопольський паблік

Якимівка: найпотужніші вибухи за весь час окупації

Найбільш інтенсивні вибухи мешканці фіксували в Якимовці Мелітопольського району. За їхніми словами, гуркіт був настільки сильним, що тремтіли будинки, спрацьовували сигналізації і обсипалася штукатурка.

«В Якимовці це просто жах. Такого ще не було за весь час», — повідомляють місцеві жителі. «Дуже голосно, спалахи, ніби щось серйозне накрили», — йдеться в одному з повідомлень.

скрін мелітопольського пабліку

Люди також відзначали автоматні черги і трасуючі постріли, що може вказувати на роботу ППО і стрілецької зброї по безпілотниках.

Масова атака дронів і заяви окупаційної влади

Окупаційна адміністрація пізніше заявила, що в нальоті нібито брали участь понад 20 безпілотників. За їхньою версією, «більшість було збито», а один дрон не перехопили «через близькість до житлових будинків». Повідомляється про пошкоджені вікна, автомобілі та фасади будівель. Інформації про постраждалих, за даними окупаційних структур, немає.

фото прильоту в окупованому Бердянську. фото пропагандистські ресурси

При цьому реальні масштаби руйнувань і точні місця влучень не розкриваються. Українська сторона на момент публікації офіційно не коментувала події. Також відсутня підтверджена інформація про те, які саме об'єкти військової або логістичної інфраструктури окупантів могли бути уражені.

Проте характер вибухів, спалахи в районі аеродрому Мелітополя, повідомлення про протикорабельну ракету і масова активність дронів вказують на одну з найінтенсивніших ночей для окупованої частини Запорізької області за останній час. Інформація уточнюється.





