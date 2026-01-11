Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів. Знищили 11 ворожих танків та понад 650 БпЛА. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 218 940 (+1 130) осіб

танків – 11 541 (+11) од.

бойових броньованих машин – 23 885 (+3) од.

артилерійських систем – 35 952 (+44) од.

РСЗВ – 1 598 (+1) од.

засоби ППО – 1 269 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 068 (+654) од.

крилаті ракети – 4 155 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 644 (+134) од.

спеціальна техніка – 4 039 (+0) од. Дані уточнюються.

Ольга Романова редактор