  • На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще десять поранено
Ольга Романова
редактор
10:27, 11 січня
Надійне джерело

За 10 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Яровій і 2 у Костянтинівці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 63 людини, у тому числі 25 дітей, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку.

Краматорський район. У Яровій Лиманської громади 2 людини загинули і 3 поранені. У Миколаївці пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську 7 людей поранено, пошкоджено 20 приватних будинків, 5 дев'ятиповерхівок, крамницю, склад, гараж і авто. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки і газогін. У Костянтинівці загинули 2 людини.

Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

