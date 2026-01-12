09:17, 12 січня
За добу захисники України знищили 1060 російських окупантів
Упродовж доби армія РФ втратила 1 060 солдатів.
Знищено 7 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему та ППО. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 220 000 (+1 060) осіб
- танків – 11 541 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 892 (+7) од.
- артилерійських систем – 35 973 (+21) од.
- РСЗВ – 1 598 (+0) од.
- засоби ППО – 1 270 (+1) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 421 (+353) од.
- крилаті ракети – 4 155 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 742 (+98) од.
- спеціальна техніка – 4 042 (+3) од.
