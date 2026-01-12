Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1060 російських окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 1 060 солдатів. Знищено 7 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему та ППО. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 220 000 (+1 060) осіб

танків – 11 541 (+0) од.

бойових броньованих машин – 23 892 (+7) од.

артилерійських систем – 35 973 (+21) од.

РСЗВ – 1 598 (+0) од.

засоби ППО – 1 270 (+1) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 421 (+353) од.

крилаті ракети – 4 155 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 742 (+98) од.

спеціальна техніка – 4 042 (+3) од.

Ольга Романова редактор