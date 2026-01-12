Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: пошкоджено вісім будинків

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 51 людину, в тому числі 23 дитини, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Краматорський район. Лиман зазнав атаки FPV-дроном, Слов'янськ — шахедом. У Краматорську пошкоджено 7 приватних будинків.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.







