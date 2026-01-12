10:47, 12 січня
На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: пошкоджено вісім будинків
Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
З лінії фронту евакуйовано 51 людину, в тому числі 23 дитини, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. Лиман зазнав атаки FPV-дроном, Слов'янськ — шахедом. У Краматорську пошкоджено 7 приватних будинків.
Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
10:59, 27 січня
16:43, 26 січня
3
20:23, 28 січня
10:37, 27 січня