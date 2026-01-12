Рус
Ольга Романова
редактор
10:47, 12 січня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: пошкоджено вісім будинків

На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: пошкоджено вісім будинків

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 51 людину, в тому числі 23 дитини, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. Лиман зазнав атаки FPV-дроном, Слов'янськ — шахедом. У Краматорську пошкоджено 7 приватних будинків.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.


#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
