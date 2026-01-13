09:09, 13 січня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 950 російських окупантів
Вчора армія РФ втратила 950 солдатів.
Знищено 3 танки, 51 артилерійську систему, 7 бойових броньованих машин та 2 РСЗВ. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 220 950 (+950) осіб
- танків – 11 544 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 899 (+7) од.
- артилерійських систем – 36 024 (+51) од.
- РСЗВ – 1 600 (+2) од.
- засоби ППО – 1 270 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 105 354 (+933) од.
- крилаті ракети – 4 155 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 887 (+145) од.
- спеціальна техніка – 4 042 (+0) од.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
16:43, 26 січня
3
20:23, 28 січня
10:37, 27 січня