Надійне джерело

За добу захисники України знищили 950 російських окупантів

Вчора армія РФ втратила 950 солдатів. Знищено 3 танки, 51 артилерійську систему, 7 бойових броньованих машин та 2 РСЗВ. Про це йдеться у повідомленні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 220 950 (+950) осіб

танків – 11 544 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 899 (+7) од.

артилерійських систем – 36 024 (+51) од.

РСЗВ – 1 600 (+2) од.

засоби ППО – 1 270 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 105 354 (+933) од.

крилаті ракети – 4 155 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 887 (+145) од.

спеціальна техніка – 4 042 (+0) од.

Ольга Романова редактор