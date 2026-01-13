Апеляційний суд збільшив покарання «секретарю дільничної комісії днр» до 15 років ув’язнення

Дніпровський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Донецької обласної прокуратури та призначив максимальне покарання мешканцю Волноваського району, який співпрацював з окупаційною владою так званої «днр».

Апеляційна інстанція скасувала вирок суду першої інстанції, яким чоловіка заочно засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування строком на 11 років. За результатами нового розгляду суд призначив йому максимальне покарання — 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та аналогічною забороною на обіймання посад.

Прокурори довели, що житель села Валер’янівка після окупації населеного пункту військами рф добровільно пішов на співпрацю з загарбниками. У квітні 2023 року він обійняв посаду «секретаря дільничної виборчої комісії» та сприяв проведенню так званих виборів «депутатів народної ради днр».

Зокрема, перебуваючи у приміщенні місцевої школи, де окупаційна адміністрація облаштувала пункт псевдоволевиявлення, чоловік проводив агітаційну роботу серед населення, уточнював списки виборців та брав участь у підрахунку голосів.

За результатами незаконних виборів перемогу оголосили партії «єдина росія», після чого було сформовано квазідержавні органи окупаційної влади.

У серпні 2025 року суд першої інстанції визнав фігуранта винним у вчиненні інкримінованих злочинів, однак прокуратура оскаржила вирок у частині призначеного покарання, вважаючи його надто м’яким.

Наразі новий вирок набрав законної сили. Засуджений відбуватиме покарання після фактичного затримання.