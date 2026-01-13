В окупованій Макіївці пролунали вибухи та виникла масштабна пожежа, - ФОТО, ВІДЕО

У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині місцеві жителі фіксують масштабну пожежу та серійні вибухи, які чути на оприлюднених відеокадрах.

Відео з місця події поширив OSINT-канал Exilenova+ у Telegram, повідомляє «Мілітарний».

На записі видно інтенсивне горіння з яскравими спалахами, що характерно для детонації боєприпасів або пального. Осередок займання розташований у промисловій або складській зоні міста, що перебуває під контролем російських окупаційних сил.

Характер вибухів вказує на ураження об’єкта з високою щільністю зберігання матеріалів військового призначення. Офіційні російські структури на момент публікації не повідомляли про причини пожежі.

Макіївка використовується Росією як великий логістичний вузол для угруповання військ у Донецькій області. У місті регулярно розміщують склади боєприпасів, ПММ та техніки поблизу цивільної інфраструктури.