На Донеччині бійці ССО провели рейд у тил росіян в екстремальних зимових умовах: знищено двох окупантів, трьох взято в полон, - ВІДЕО

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій України провели успішний штурм ворожих позицій на Донеччині в умовах екстремальної зимової погоди.

Група спеціального призначення здійснила стрімкий наліт на ворожу позицію в глибокому тилу противника. Відповідне відео оприлюднила пресслужба ССО.

Операція відбувалася за умов значної засніженості та температури повітря близько -15 °C. Як видно з оприлюднених кадрів, спецпризначенці пересувалися на високомобільних багі - транспорті, який використовується для швидкого подолання так званої kill zone.

На спостережному пункті перед основними позиціями противника було ліквідовано двох російських військовослужбовців. Ще троє окупантів укрилися в бліндажі.

Російській стороні «переконливо» запропонували здатися - шляхом ведення вогню зі стрілецької зброї по входу в бліндаж і закидання туди гранат.Зрештою, усвідомивши безвихідь свого становища, російська піхота прийняла рішення здатися.

«Робота в екстремальних зимових умовах у тилу противника вимагає від спецпризначенців не лише іншого протоколу підбору одягу, маскування та роботи з критичним обладнанням, а й високого рівня фізичної та моральної готовності», — зазначили у ССО.





