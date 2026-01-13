Рус
Ольга Романова
редактор
13:35, 13 січня
Верховна Рада відправила у відставку міністра оборони Дениса Шмигаля

Верховна Рада проголосувала за відставку Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. За це рішення віддали голоси 265 нардепів, стало відомо з трансляції засідання. 

Денис Шмигаль звітував перед парламентарями до голосування за його відставку. Він повідомив, що за час керування міністерством вдалося збільшити частку зброї українського виробництва на фронті, повідомляє Lb.ua.

"Запрацював спеціальний правовий режим Defence City", – додав він.

Також Шмигаль повідомив про залучення рекордної безпекової допомоги від партнерів – на 30 %, ніж роком раніше.  

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час виступу сказав, що енергетика зараз в гіршому стані, ніж міністерство оборони. Як відомо, президент пропонує призначити Шмигаля керівником Міненерго. 

Соломія Бобровська від "Голосу" назвала пророблену Денисом Шмигалем роботу колосальною. Вона додала, що фракція не підтримуватиме це кадрове рішення, оскільки вважає, що Шмигаль мав би продовжувати роботу на цій посаді. 

Шмигаль очолював міністерство оборони з липня минулого року. На цю посаду він перейшов із крісла голови уряду. Звільнення Шмигаля відбулося в межах "кадрових ротацій", анонсованих президентом на початку місяця. Сам глава держави пояснював, що вирішив замінити очільників деяких міністерств і органів, бо хоче "посилитися" на випадок провалу дипломатичних зусиль.

#Рада #Шмигаль #відставка
