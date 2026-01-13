Рада звільнила Федорова з посади міністра цифрової трансформації

Верховна Рада підтримала відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації.

За це рішення віддали голоси 270 нардепів, стало відомо з трансляції Верховної Ради, повідомляє Lb.ua.

Віцепрем'єр звітував перед депутатами до голосування. Він розповів про створення "держави в смартфоні".

"Перша країна в світі з цифровими паспортами, які мають юридичну силу", – назвав Федоров одне з досягнень.

Міністр додав, що Дією користуються 23 млн українців.

Федорова президент пропонує зробити міністром оборони – замість Дениса Шмигаля. Його нардепи уже відправили у відставку.

Президент сказав, що хоче бачити міністром оборони Михайла Федорова, аби підвищити технологічність армії.

"Якщо нас чекає продовження війни, то наша армія повинна дуже швидко бути максимально технологічною. Є великі плюси в системності Дениса Шмигаля і є плюси стосовно технологічності у Михайла Федорова", – пояснював він.

Заміна міністра оборони відбувається вдруге за сім місяців: Денис Шмигаль був призначений очільником міністерства в липні 2025-го. Тепер він, за задумом президента, має очолити Міненерго – в разі відповідної підтримки парламентарями.

Михайло Федоров

Михайло Федоров працює в команді президента ще з весни 2019 року. З 2009 – 2014 рр. навчався в Запорізькому національному університеті (факультет соціології та управління).

З 2015-го по 2019 рік – засновник та генеральний директор компанії SMMSTUDIO. Одним з клієнтів був "Квартал-Концерт".

У 2018 році працював на посаді операційного директора в проекті "Суперлюди".

З травня 2019 р. – позаштатний радник Президента України з digital-напряму. У 2019 році обраний народним депутатом Верховної Ради України IX скликання.

29 серпня 2019 року призначений на посаду віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України. Відтоді він є одним з небагатьох міністрів, які залишилися в уряді з першого року президентства Зеленського.

4 березня 2020 року перепризначений на посаду віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України. 21 березня 2023 призначений на посаду віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністра цифрової трансформації України.

17 липня 2025 призначений на посаду першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України.