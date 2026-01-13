Рада звільнила голову СБУ Василя Малюка

Верховна Рада підтримала відставку Василя Малюка з посади голови Служби безпеки.

За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів, стало відомо з трансляції засідання, повідомляє Lb.ua.

Сьогодні профільний комітет рекомендував відставку Василя Малюка, хоча вчора зробити цього не зміг: лише сім членів комітету підтримали це голосами. Василя Малюка в залі для звіту не було. Подання про звільнення озвучувала представниця президента України.

"Бойовий генерал-лейтенант, з перших хвилин повномасштабного вторгнення став на захист України, віддано і професійно виконував свої роботу в СБУ, здійснюючи успішні і часто унікальні спеціальні операції", – сказала вона.

Роман Костенко ("Голос") повідомив, що фракція не підтримуватиме звільнення ефективного голови СБУ. Ірина Геращенко ("Євросолідарність") вважає, що призначення Малюка "чи не єдине" правильне рішення президента.

Схвально про нього відгукнулася і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Вона сказала, що фракція підтримає відставку, якщо президент і сам Малюк вирішили провести кадрову ротацію.

Службою з 5 січня у статусі тимчасового в.о. керує Євгеній Хмара – командир Центру спецоперацій "А". Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що Євгеній Хмара поки що працюватиме в статусі в.о. Після цього президент або подасть його на повноцінного голову, або назве альтернативного кандидата