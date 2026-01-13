На Донеччині внаслідок удару безпілотника поранено двоє залізничників

На Донеччині сьогодні, 13 січня, внаслідок удару безпілотника постраждали двоє залізничників. “Поранено двох залізничників на Донеччині. Машиніст та оглядачка вагонів. Стан стабільний, надається медична допомога в лікарні”, – написав голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський у Facebook. Він зазначив, що залізничники виконували суто цивільну місію із переміщення енергетичного обладнання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор