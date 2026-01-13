Рус
  • На Донеччині внаслідок удару безпілотника поранено двоє залізничників
Ольга Романова
редактор
14:57, 13 січня

На Донеччині внаслідок удару безпілотника поранено двоє залізничників

На Донеччині внаслідок удару безпілотника поранено двоє залізничників

На Донеччині сьогодні, 13 січня, внаслідок удару безпілотника постраждали двоє залізничників. 

“Поранено двох залізничників на Донеччині. Машиніст та оглядачка вагонів. Стан стабільний, надається медична допомога в лікарні”, – написав голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський у Facebook. 

Він зазначив, що залізничники виконували суто цивільну місію із переміщення енергетичного обладнання.

#Донеччина #Укрзалізниця #дрон #поранені
Ольга Романова
редактор
