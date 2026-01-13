У центрі Донецька повалене дерево заблокувало вхід до під’їзду житлового будинку, - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку повалене дерево перегородило вхід до одного з під’їздів житлового будинку на вулиці 50-річчя СРСР, 99.

Мешканці оприлюднили у соцмереж фото з місця події, на яких видно, що стовбур повністю блокує прохід до будівлі. Наразі інформації про постраждалих наразі немає.