Ольга Романова
редактор
15:27, 13 січня

Читать на русском
У центрі Донецька повалене дерево заблокувало вхід до під’їзду житлового будинку, - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку повалене дерево перегородило вхід до одного з під’їздів житлового будинку на вулиці 50-річчя СРСР, 99.

Мешканці оприлюднили у соцмереж фото з місця події, на яких видно, що стовбур повністю блокує прохід до будівлі. Наразі інформації про постраждалих наразі немає.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #дерево #падіння #будинок
Ольга Романова
редактор
