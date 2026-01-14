ЗМІ: Справа про хабарі нардепам - НАБУ і САП викрили Юлію Тимошенко

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили на корупційних діях керівника однієї з фракцій парламенту. У заяві НАБУ не називається прізвище, проте джерело ВВС News Україна у бюро вказує, що це лідерка партії та фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Також цю інформацію повідомляє проєкт Схеми та підтвердили джерела Суспільного.

Центр протидії корупції нагадує, що 22 липня 2025 року Тимошенко голосувала за законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП. 31 липня вона була одним із небагатьох депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупціонерів. Того дня Тимошенко виступила з трибуни, говорячи про«зовнішнє управління».

Її з трибуни підтримував колега по фракції Сергій Власенко, уточнюють у ЦПК. 13 січня НАБУ і САП повідомили, що викрили голову однієї з фракцій Верховної Ради, який пропонував хабарі народним депутатам за голосування за або проти окремих законопроєктів.

Дії нардепа попередньо кваліфікували за ч.4 ст. 369 КК України(відповідальність за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі). Подробиці в НАБУ не повідомили. Українська правда з посиланням на джерела в політичних колах повідомила, що НАБУ і САП проводять обшуки в офісі партії Батьківщина в Києві.