Рада скасувала Житловий кодекс 1983 року і прийняла новий закон про основні засади житлової політики

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та загалом Закон про основні засади житлової політики (№12377), який скасовує Житловий кодекс 1983 року і закон про приватизацію державного житлового фонду.

Новий закон має стати основою для реформи житлової галузі і замінити радянські підходи на європейські. Про це повідомила пресслужба парламенту.

Голова Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк розповіла, що до законопроєкту, ухваленому у першому читанні 16 липня, було подано майже 2 тис правок, над відпрацюванням яких працювали понад 5 місяців. Цей законопроєкт є частиною зобовʼязань України за програмою Ukraine Facility.

Шуляк пояснила, що згідно з законом, безкоштовне житло від держави зможуть отримувати 4 категорії населення — військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Для всіх інших громадян, які стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла - доступне і соціальне.

Закон також змінює правила щодо службового житла - відтепер воно надаватиметься виключно тимчасово, його не можна буде приватизувати, а проживати можна буде тільки на час виконання службових обовʼязків за пільгову орендну плату. Після припинення трудових відносин його потрібно буде звільнити. Виняток - якщо людина отримала інвалідність під час виконання службових обовʼязків.

Запроваджується також оренда з правом викупу. Це - житло, яке після 10 років оренди, можна буде отримати у власність, але цим правом можна буде скористатися тільки один раз.

Власником соціального житла, з якого воно надаватиметься в соціальну оренду будуть безпосередньо громади. Планується створити єдину інформаційно-аналітичну систему у сфері житла, яка оцифрує всі квартирні черги, працюватиме як єдиний цифровий хаб, що об’єднає всі дані в одному місці; а також автоматично взаємодіє з іншими державними реєстрами.