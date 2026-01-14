Рус
  • Головна
  • Рада скасувала Житловий кодекс 1983 року і прийняла новий закон про основні засади житлової політики
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
11:32, 14 січня
Надійне джерело

Рада скасувала Житловий кодекс 1983 року і прийняла новий закон про основні засади житлової політики

Рада скасувала Житловий кодекс 1983 року і прийняла новий закон про основні засади житлової політики

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та загалом Закон про основні засади житлової політики (№12377), який скасовує Житловий кодекс 1983 року і закон про приватизацію державного житлового фонду. 

Новий закон має стати основою для реформи житлової галузі і замінити радянські підходи на європейські. Про це повідомила пресслужба парламенту.

Голова Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк розповіла, що до законопроєкту, ухваленому у першому читанні 16 липня, було подано майже 2 тис правок, над відпрацюванням яких працювали понад 5 місяців. Цей законопроєкт є частиною зобовʼязань України за програмою Ukraine Facility.

Шуляк пояснила, що згідно з законом, безкоштовне житло від держави зможуть отримувати 4 категорії населення — військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Для всіх інших громадян, які стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла - доступне і соціальне.

Закон також змінює правила щодо службового житла - відтепер воно надаватиметься виключно тимчасово, його не можна буде приватизувати, а проживати можна буде тільки на час виконання службових обовʼязків за пільгову орендну плату. Після припинення трудових відносин його потрібно буде звільнити. Виняток - якщо людина отримала інвалідність під час виконання службових обовʼязків.

Запроваджується також оренда з правом викупу. Це - житло, яке після 10 років оренди, можна буде отримати у власність, але цим правом можна буде скористатися тільки один раз.

Власником соціального житла, з якого воно надаватиметься в соціальну оренду будуть безпосередньо громади.  Планується створити єдину інформаційно-аналітичну систему у сфері житла, яка оцифрує всі квартирні черги, працюватиме як єдиний цифровий хаб, що об’єднає всі дані в одному місці; а також автоматично взаємодіє з іншими державними реєстрами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Рада #Житловийкодекс #закон
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту